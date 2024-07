Ragazzina di 12 anni denuncia | Violentata da un animatore del villaggio turistico Era in vacanza con i genitori in Salento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Unadi 12hato di essere statada undi undove si trovava incon ie la famiglia, proveniente dal Lazio. Il presunto abuso sarebbe avvenuto a Melendugno, in provincia di Lecce: laha raccontato quanto accaduto alla mamma e alla zia. I fatti, ancora da accertare e su cui indagano i carabinieri del posto, risalirebbero a mercoledì scorso, come scrivono il Nuovo Quotidiano di Puglia e il Corriere della Sera. Il molestatore, secondo quanto raccontato dalla 12enne, sarebbe undella struttura: la ragazza ha spiegato di aver subìto un rapporto sessuale completo non consensuale, dicendo alla madre e alla zia di avere dolori nelle parti intime. Immediatamente sono partiti gli accertamenti medici e l’assistenza psicologica: in ospedale, il Santa Caterina Novella di Galatina, è stato attivato il codice rosa, un percorso di accesso al Pronto Soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne e bambini.