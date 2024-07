Liste attesaRegioni pronte a ricorrere

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 13 luglio 2024) 15.28 Dopo la bocciatura della Conferenza delle Regioni del decreto sulledi attesa in sanità, adesso quasi tutte sarebberoa presentare ricorso. In particolare,le Regioni ritengono che l'art. 2 leda le loro competenze e si teme che, in futuro, possa accadere anche in altri settori. Sono in corso colloqui con il governo per tentare di arrivare a un accordo. L'art. 2 prevede verifiche del governo sulled'attesa, demandando poi alle Regioni la soluzione dei problemi, con il rischio di lunghi contenziosi.