L’estate può essere molto difficile per chi sta attraversando un lutto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024)è spesso vista come una stagione di spensieratezza, vacanze e momenti di gioia. Tuttavia, per chi staun, questo periodo puòparticolarmente. Durante i mesi estivi, le persone tendono a impegnarsi in attività sociali, viaggi e riunioni familiari. Per chi è in, queste circostanze possono accentuare la sensazione di abbandono e alienazione. Le feste e le celebrazioni che un tempo erano momenti di serenità possono ora sembrare vuote e dolorose senza la presenza della persona amata. La bellezza e la vitalità delpossono paradossalmente intensificare il senso di perdita. La natura rigogliosa, il sole splendente e il clima caldo possono creare un forte contrasto con lo stato emotivo di chi sta vivendo il