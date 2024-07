L’Atalanta presta al Frosinone Giorgio Cittadini e ci prova con Brescianini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Bergamo, 13 luglio 2024 –, in attesa di chiudere per Marcodal, ha ufficializzato il passaggio in prestito annuale ai ciociari del 22enne difensore centrale bresciano, corazziere di belle speranze ancora non esploso. Si tratta di due operazioni slegate, perché la dirigenza nerazzurra cercava una squadra di serie B in grado di lottare per la promozione per consentire al promettente, lo scorso anno in prestito prima al Monza con uno scampolo e poi da gennaio al Genoa ma utilizzato pochissimo in cinque presenze, di avere uno spazio importante in un contesto ambizioso. Ma l’arrivo del corazziere bresciano classe 2002, due presenze in prima squadra connel 2022, potrebbe indubbiamente agevolare la trattativa in corso per portare a Bergamo il 24enne centrocampista, peraltro anche lui bresciano, nel mirino anche della Fiorentina e del Napoli.