Jacobs oggi in tv Meeting Rieti 2024 | orario programma streaming

(Di sabato 13 luglio 2024)sabato 13 luglio (ore 18.30) Marcellfarà il proprio ritorno in gara. Il Campione Olimpico si rimetterà in gioco dopo aver trionfato agli Europei di Roma e dopo aver corso uno squillante 9.92 a Turku. Il Messia dell’atletica italiana si cimenterà sui 100 metri a, in una gara extra nell’ambito dei Campionati regionali juniores e promesse organizzati dal Comitato regionale FIDAL in collaborazione con la Studentesca Milardi. Marcelltesterà la propria condizione, simulando quello che tra tre settimane lo attenderà alle Olimpiadi di Parigi: tre gare in due giorni.il velocista lombardo correrà le batterie, domani spazio a semifinali e finali sempre nella località laziale. Tra i suoi avversari ci saranno diversi compagni di allenamento, ovvero i canadesi Andre De Grasse (Campione Olimpico dei 200 metri) e Jerome Blake e il giapponese Abdul Hakimi Sani Brown.