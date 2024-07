È un Pisa internazionale Preso lo sloveno Jevsenak

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) "Il club ha una visione aperta e molto. Siamo aperti a tutto il mercato e stiamo valutando tanti nomi e profili". Non scherzava il direttore sportivo Davide Vaira quando apriva al mondo in questa finestra estiva di calciomercato. IlSporting Club infatti continua le sue trattative con l’estero. Da qualche giorno la società stava vagliando alcuni profili sloveni, per arrivare infine ad accelerare e chiudere per Zan, 21 anni, di proprietà del Benfica. Si tratta di un centrocampista, più precisamente un mediano, che può giocare a due oppure fare il play e la mezzala, un vero e proprio jolly che al, in questo momento, mancava. I dettagli sono chiari. Il giocatore sarà acquistato per una cifra compresa tra il mezzo milione di euro e il milione dai portoghesi.