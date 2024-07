Violenza sessuale in ostello | in manette un ragazzo di 18 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 luglio 2024) Milano, 12 luglio 2024 – La conoscenza in. Poi l'aggressione con palpeggiamenti ripetuti. La richiesta di aiuto e le. La sequenza è andata in scena nella notte tra l'11 e il 12 luglio in una struttura ricettiva di viale Rimembranze di Lambrate: un diciottenne italiano è stato arrestato perdagli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura, d'intesa con il pm di turno Carlo Scalas che ha già chiesto al gip la convalida del provvedimento e la misura cautelare del carcere. InStando alle prime informazioni, la vittima è una diciottenne finlandese, in vacanza a Milano con due amici. La ragazza avrebbe conosciuto il coetaneo nelle ore immediatamente precedenti al raid all'interno dell'in cui entrambi soggiornavano.