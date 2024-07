Stupri a Caivano condannati 3 dei 7 minori coinvolti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 12 luglio 2024) Per i, in provincia di Napoli, sono statioggi 3 dei 7. Due condanne a 9 anni e una a 10 anni di reclusione: questo il verdetto del giudice del tribunale per i minorenni di Napoli, Anita Polito, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato. Sono stati3 dei 7negli, ai danni di due cuginette, avvenuti ala scorsa estate Ieranonegli abusi compiuti la scorsa estate al Parco Verde diai danni di due cuginette di 12 e 10 anni. La sentenza è giunta al termine di una breve camera di consiglio. Il 5 luglio, il pm Claudia De Luca, il 5 luglio scorso, aveva richiesto per i tre imputati pene tra 9 anni e 10 anni e otto mesi di reclusione.