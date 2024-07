Non sei degna | Nina Moric attaccata senza pietà proprio da lei tutta colpa di Corona

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 12 luglio 2024) Attacco durissimo nei confronti di, la showgirl è finita nuovamente al centro delle polemiche a causa dei suoi scatti. Nuovo botta e risposta a distanza trae Fabrizio, i due vip sembrano destinati a dover pagare lo scotto della loro relazione ancora oggi. Questa volta, però, ad aver attaccato l’attrice non è stato direttamente il paparazzo più temuto della televisione italiana ma una persona molto vicina a lui., c’entra Fabrizio– (Foto: Ansa) – Cityrumors.itSono passati quasi vent’anni dalla fine della loro storia d’amore, era il 2007 quando si sono bruscamente separati, ma certe ferite fanno male ancora adesso. Non è stato un periodo affatto facile per loro che quando si sono conosciuti, era il 2001, sono stati costretti a doversi misurare con qualcosa di molto più grande di loro.