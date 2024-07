Napoli le voci su Chiesa ed Hermoso…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ilinteressato a Federico? Di seguito un articolo tratto dal sito www.alfredopedulla.com. “Siamo stati i primi, ormai una storia di mesi fa, a parlare del forte gradimento di Antonio Conte nei riguardi di Federico. Ma ci siamo fermati lì, non sono mai partite trattative tra Juventus e. Ci sono stati sondaggi, apprezzamenti, riflessioni e nulla più”., le priorità sono altre “Noi nulla escludiamo per il futuro, il mercato cambia ogni minuto, ma oggi ilha altre priorità. Suresiste il forte interesse della Roma: falso che non ci siano state offerte, i due club hanno parlato e la Juve lo libererebbe per 20 milioni più bonus. Non abbiamo conferme sul fatto che la Roma si sia ritirata, possono essere mosse strategiche.