Massimo Giletti torna in Rai con un programma serale

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’indiscrezione Come ormai nototo in Rai. Ora, stando alle ultime indiscrezioni di TV Blog il giornalista dovrebbe avere anche unin prima tv nella fascia. Secondo il sito ildovrebbe chiamarsi Lo stato delle cose. Unche si concentrerò su vari temi d’attualità e non solo, per molti un format che richiamerà alla mente quello che per anni è stato Che Tempo ch fa con la conduzione di Fazio, ora sul Nove. Su Tv Blog si legge: “Dall’uscita di Che tempo che fa in Rai in effetti non c’è stato più un appuntamento televisivo di quel tipo.ed il suo rinnovato team di lavoro ora ne costruirà uno proprio di quel tipo. Per fare questo Lo stato delle cose sarà realizzato dalla direzione cultura della Rai diretta da Silvia Calandrelli.