LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Adam Yates nei 23 uomini in fuga partenza a razzo

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14.12 Collaborano Team Jayco AlUla e Team Visma Lease a Bike in testa al gruppo, testa della corsa che è a 31?. Vediamo chi si arrenderà prima in questo autentico braccio di ferro. 14.10 Velocità che rimane incredibile, e il vento laterale non lascia tranquillo neanche il gruppo. Venti minuti di corsa e 44 km/h di velocità media, per una strada che continua a fare su e giù. 14.09 Ecco un’immagine del gruppo di testa. We’ll need 10 minutes to give you the breakaway composition On va avoir besoin de 10 minutes pour vous donner la composition de l’échappée #TDFpic.twitter.com/gsBxuIJlKI —de(@Le) July 12,14.07 Si stacca Burgaudeau, rimangono in ventitré davanti.