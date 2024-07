Jasmine Paolini non molla veramente mai

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 12 luglio 2024) Donna Veki? si prepara faticosamente per servire. Ha la faccia tutta rossa e stravolta, prende respiri lunghi e veloci. Sembra essere a metà di una lunga salita, in mezzo a una scampagnata di quelle organizzate al volo perché è bel tempo. In effetti su Londra splende un sole raro, ma l’atmosfera sul campo Centrale di Wimbledon è talmente tesa che il giallo stona. Il punteggio dice 8-9 nel super tie-break del terzo set. Se si conoscono le regole del gioco, si sa che è match point per l’avversaria, in questo caso. Nei pronostici della partita – forse viziati da un eccesso di hybris da parte nostra che ci speravamo – la croata sarebbe dovuta essere un ostacolo minore per. Una pratica da sbrigare per scrivere la storia del tennis.