Innovazione e cooperazione Un nuovo capitolo per la difesa transatlantica

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il Nato Public Forum, svoltosi il 10-11 luglio 2024 a Washington DC, ha offerto una piattaforma per il dialogo tra l’Alleanza Atlantica e la società civile, in parallelo al vertice dei capi di Stato e di governo della Nato avvenuto dal 9 all’11 luglio. Durante il secondo, e ultimo, giorno del Nato Public Forum, Martin Sklenár di Globsec ha moderato una tavola rotonda intitolata “Time to Flex the Muscles: Building a Resilient Transatlantic Defence Industry”. La discussione ha coinvolto tre esperti di rilievo: Stacey Cummings, general manager della Nato Support and Procurement Agency (Nspa), Max Peterson, vice president di Sovereign Cloud di Amazon Web Services (Aws), e Stephen O’Bryan, corporate vice president e Global Business Development Officer di Northrop Grumman.