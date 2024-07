Il gattino buttato giù dal ponte rivive in una commovente scultura di sabbia in spiaggia Sassari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ha destato indignazione e commozione ildi Lanusei (Nuoro) ucciso da un ragazzino, gettato giù dal. Le tragiche immagini sono state immortalate da un video girato dagli amici per poi postare tutto sui social. Per omaggiare ilammazzato l’artista Nicola Urru ha riprodotto una enormediraffigurante un gatto che lancia un uomo per sensibilizzare sul tema dei maltrattamenti sugli animali. Sulladi Platamona a, esattamente all’altezza del quinto pettine, si vede un gatto di 20 metri che tiene in mano un piccolo uomo nell’atto di essere lanciato. “Il fatto che l’uomo sappia distinguere tra il bene e il male dimostra la sua superiorità intellettuale rispetto alle altre creature; – scrive Urru sui social citando Mark Twain – ma il fatto che possa compiere azioni malvagie dimostra la sua inferiorità morale rispetto a tutte le altre creature che non sono in grado di compierle.