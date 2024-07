I prototipi delle future tute degli astronauti? Ispirati dalla fantasia di Frank Herbert autore di Dune

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Alcuni dei limitiattualipotrebbero essere superati da un nuovo progetto, che prende ispirazionedidei volumi di. I primi, descritti sulla rivista Frontiers in Space Technology, sono stati realizzati dagli scienziati della Cornell University, guidati da Christopher E Mason e Sofia Etlin. Per le missioni di attività extraveicolare, gliattualmente dispongono di una sacca che contiene massimo un litro di acqua potabile, e sono costretti a espletare i propri bisogni in un panno multistrato super assorbente, simile ai pannolini per bambini. In questo modo, però, le attività extraveicolari non consentono il riciclo dei liquidi e spesso la disponibilità d’acqua non è sufficiente per gli, specialmente per le missioni più lunghe.