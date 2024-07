E-Factor Benvenuti al Sud Mercedes-Benz Italia da Maldarizzi Automotive

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) (Adnkronos) - Bari 12/07/2024 Giornalisti da tuttaper la presentazione della fascia Eha sceltocome unica tappa del Meridione dell'evento “E-al Sud”, la conferenza stampa di presentazione della nuova gamma di una delle berline più apprezzate. LaClasse E, da oltre 75anni sul mercato, ha registrato più di 16 milioni di vendite dal 1946 al mondo e quasi 500mila in. Dalla classe 124, modello considerato dal settorecome la miglior espressione della linea, alla più evoluta EQE elettrica: una sfilza di vetture, in bella mostra davanti al concessionario di Bari, ha mostrato l'intera evoluzione della fascia E in occasione dell'appuntamento dello scorso 9 luglio, con giornalisti ed esperti di settore.