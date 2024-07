Captain America 4 svelato il nuovo costume nel MCU

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 12 luglio 2024) Alla fine di The Falcon and the Winter Soldier, Sam Wilson ha ricevuto il suo primoda Capitan. La supertuta, prevalentemente bianca e di fabbricazione wakandiana, è stata uno dei punti salienti della serie TV Marvel Disney+, e ha portato molti a rimanere delusi quando è stato rivelato che: Brave New World cambierà ancora una volta il. Nel trailer di quest’ultimo, vieneillook di Sam. Ilè molto più simile a quello di Steve Rogers. Il colore primario del bianco è sostituito dal blu, mentre il bianco e il rosso costituiscono gli ornamenti intorno alla tuta. Più avanti nel trailer di4, ildi Sam viene visto in azione con le ali e ilcasco di volo.