Arrestati 7 estremisti di destra a Verona VIDEO

(Di venerdì 12 luglio 2024) AGI - Dalle prime ore dell'alba, la Polizia di Stato dista eseguendo 7 misure cautelari emesse nell'ambito di un'indagine che vede coinvolte, per diversi episodi di violenza, 29 persone indagate e gravitanti nell'estremascaligera. Agli indagati sono contestati a vario titolo i reati di lesioni, violenza privata, minacce, danneggiamento pluriaggravati e porto di oggetti atti ad offendere. Ai domiciliari sei veronesi e un trentino di età compresa tra i 19 e i 27 anni. Tra gli episodi più significativi l'aggressione perpetrata in via Mazzini ai danni di un giovane nel contesto della propugnata "lotta alle baby gang", le violenze commesse ai danni di alcuni tifosi marocchini in Corso Porta Nuova nelle fasi finali del campionato di calcio in Qatar e l'agguato messo in atto nel corso della "Festa in Rosso" a Quinzano del luglio 2023.