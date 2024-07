A che ora gareggia Tortu? Orario e diretta tv Diamond League Monaco

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) A che oraFilippoa Montecarlo? Tutte le informazioni per seguire l’azzurro nel Meeting Herculis, tappa di2024 in programma allo Stadio Louis II nella serata di venerdì 12 luglio. Il campione olimpico della 4×100 ci riprova nei 200 dopo la prestazione opaca di Parigi, dove aveva corsa in 20?53. Il velocista italiano scatterà in quinta corsia nella gara piazzata in calendario alle 21.27:tv affidata a Rai Sport e Sky Sport, o in alternativa in streaming su Rai Play, Sky Go e Now Tv. Sportface TV, invece, offrirà la differita dell’evento. SEGUI IL LIVE IL CALENDARIO COMPLETO DELLATUTTA LA2024 INSU SPORTFACE TV CALENDARIO COMPLETO 2024 DI ATLETICA: TUTTI GLI EVENTI PARIGI 2024, QUALIFICAZIONI ATLETICA: COME FUNZIONANO A che oratvSportFace.