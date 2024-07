Uomini e Donne ex corteggiatore investito da un camion ha rischiato di perdere l’occhio | come sta adesso

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 11 luglio 2024) Uno storico exdiè stato vittima di un bruttissimo incidente e lo ha raccontato sui social. Stiamo parlando di Manuel Galiano: L’ex scelta di Giulia Cavaglià, di recente è stato al centro dell’attenzione mediatica in seguito ad alcune esternazioni e dei consigli che aveva dato alle persone obese, invitandole a curarsi, facendo così parecchio discutere il web. Ma nonostante ciò Manuel è molto seguito sui social e vanta più di 216 mila follower. Il ragazzo infatti si è contraddistinto per il suo essere sempre onesto, sincero e schietto nel dire ciò che pensa e condividere la parte “reale” della vita. Ed è proprio sui social che Manuel è tornato in seguito ad un bruttissimo incidente in cui è rimasto vittima comunicando: Ciao ragazzi, oggi ho avuto un incidente con undell’A.