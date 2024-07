Torna dopo 5 anni il giuramento del messere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il campo dei giochi, sabato sera, sarà sold out. Non ci sono più biglietti per entrare allo Squarcia e, per consentire a tutti di assistere alla Quintana di luglio verrà predisposta anche quest’anno la diretta televisiva. A confezionarla sarà la Xentek Produzioni, capitanata da Nicola Mestichelli: dalle 20 circa, sia il corteo storico che la giostra potranno essere seguiti sulla pagina Facebook ufficiale della Quintana, su Youtube e anche su Vera Tv (canale 11). Come sempre, ci sarà un significativo dispiegamento di operatori, per consentire ai telespettatori di non perdersi assolutamente nulla dello spettacolo offerto dalla Quintana. Nel frattempo, la settimana di ‘passione’ entra nel vivo. Ieri sera si sono svolte delle ulteriori prove per i figuranti al pattinodromo, sotto la guida del coreografo Mirko Isopi.