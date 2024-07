Paolini-Vekic a che ora si gioca la semifinale di Wimbledon | dove vedere il match in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Londra, 11 luglio 2024 – Appuntamento con la storia per Jasmine: oggi alle 14.30 va in scena ladicontro Donna. Mai una tennista italiana si è spinta così in avanti nello torneo londinese., già virtualmente numero 5 del mondo, ha l’occasione di centrare la seconda finale slam consecutiva dopo quella conquistata al Roland Garros. epa11468692 Jasmineof Italy celebrates after winning the Women's quarterfinalagainst Emma Navarro of the USA at theChampionships,, Britain, 09 July 2024.won in two sets. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLYe l’ostacoloarriva alin grande forma: nei quarti si è sbarazzata dell’americana Emma Navarro in due set (6-2, 6-1) e ora punta con decisione alla finalissima di