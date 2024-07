Morgan replica alle accuse di stalking | Sono odiato perché sono un angelo tra i mostri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 11 luglio 2024)è finito in un’altra tempesta mediatica dopo le pesantidi, revenge porn e diffamazione della sua ex Angelica Schiatti e la suaè arrivata nella notte. Nel post su Instagram, come un novello “Dante” della musica,ha parlato di angeli e, senza però mai nominare l’ex Angelica Schiatti o il suo compagno Edoardo D’Erme, nome d’arte Calcutta. Il concetto è piuttosto chiaro: lui non è un mostro, ma è un, e i veriquelli che lo attaccano. LadiLa Schiatti su Instagram ha raccontato che si è sentita abbandonata dalla giustizia e che aveva vissuto un vero inferno a causa di, che l’avrebbe stalkerizzata e addirittura avrebbe pubblicato sue foto hot online. Tantissimi personaggi della musica sischierati con lei e puntato il dito controcome Tommaso Paradiso, Francesca Michielin, Ermal Meta, gli Articolo 31 e tanti altri ancora.