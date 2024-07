Tre bambini Sahrawi ospiti in città per due settimane

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Albinea ha accolto i. Il progetto di accoglienza dei ‘Piccoli ambasciatori di pace’ è iniziato con l’ospitalità deie delle bambine che arrivano dal Sahara occidentale in famiglia in vari comuni della provincia fra i quali anche Albinea. Per i tre piccoli giunti ad Albinea saranno duein cui il territorio contribuirà a offrire loro attività educative, controlli sanitari e ovviamente anche incontri istituzionali. I piccoli, con età compresa fra gli otto e i dodici anni, saranno alloggiati in famiglie per favorire l’incontro e pure per essere tra i coetanei del campo gioco estivo. Il Comune ha spiegato che la "collaborazione di Casa Betania, soprattutto per l’accompagnatore, permetterà di avere un punto di riferimento locale per strutturare dialoghi sulla causae sulla realtà di un popolo in attesa di un referendum per l’autodeterminazione".