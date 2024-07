Schlein La priorità del Pd sono gli investimenti comuni europei

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Laper il Pdgli, che devono proseguire. Il Next Generation Eu è l’idea di un piano industriale europeo che serve anche all’Italia perchè il governo Meloni non ha un piano industriale e allora tocca a noi rimboccarci le maniche per proporre le politiche che servono in questo momento anche nel nostro Paese”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly, intervistata dal Corriere della sera. Le destre nazionaliste alleate di Meloni e Salvini non hanno mai creduto neglie oggi lavorano per fermarli, ma il nostro Paese ne ha bisogno”, spiega. “Il Green deal non è meno industria – continua– è un tipo di industria diversa in cui l’Italia può tornare a fare da guida come ha sempre fatto”.