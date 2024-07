Reazione a Catena i nuovi campioni sono le Teste di Serie | chi sono e quanto hanno guadagnato

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 10 luglio 2024) News Tv. Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 9 luglio 2024, è andata in onda una nuova puntata di, il gaming show dell’ammiraglia della Rai condotto da Pino Insegno. Ogni puntata vede come protagoniste due squadre, formate da tre persone ciascuna, che si sfidano a colpi di parole, per guadagnarsi un posto nel gioco finale e provare, così, a portare a casa un bottino in denaro. Ieri,trionfato dei: Ledichespodestato I Sali Minerali dal trono di. Chidurante la puntata d’esordio? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Il Volo colpiti da un tragico lutto: addio a un volto storico Leggi anche: Fiorello, la famiglia si allarga: l’annuncio del noto settimanale “”, chilediMartedì 9 luglio, a, in onda dalle 18:45 su Rai 1, siclassificatiLedi: il trio è riuscito ad avere la meglio su I Sali Minerali,in carica dallo scorso 6 luglio.