Napoli ufficiale l’arrivo di Spinazzola | cifre e dettagli del contratto

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nuovo colpo in entrata nel calciomercato del. Èdi Leonardoall’ombra del Vesuvio. Un colpo importantissimo per Antonio Conte che rinforza l’out di sinistra con un calciatore di grande esperienza e che, al netto di qualche guaio, fisico, rappresenta un upgrade importante.si trasferisce ala parametro zero dopo la scadenza del suocon la Roma. Ildiha firmato unche lo legherà alfino al 20 giugno 2026. Si tratta, dunque, di un biennale a 1.8 milioni di euro a stagione più bonus. Cifra comunque inferiore ai 3 milioni percepiti alla Roma. L'articolodidelCalcioWeb.