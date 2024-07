Le professioni più ricercate nel Design

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ilconta, in Italia, 41.908 mila operatori, suddivisi tra 24.596 liberisti e lavoratori autonomi e 17.312 imprese, generando un valore aggiunto di 3,14 miliardi di euro, con un totale di 63.485 mila occupati: questi sono alcuni dei dati che Deloitte Private e Fondazione Symbola hanno presentato in occasione della MilanoWeek, dimostrando come questo settore traini ancora oggi la manifattura della nostra nazione. Quali sono, però le caratteristiche che uner al giorno d’oggi deve avere per essere competitivo sul mercato, soddisfando le esigenze della contemporaneità? Secondo SPD Scuola Politecnica di(www.scuola.com/it/), la prima scuola per discipline delin Italia del gruppo Plena Education, iler contemporaneo è un “catalizzatore di discipline differenti”, che è in grado di mettere in relazione nel lento e stratificato processo di “costruzione” del progetto.