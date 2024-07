Conte Impone disciplina al Napoli | focus assoluto e nessuna distrazione

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il nuovo allenatore delAntonioha avvisato i giocatori e stabilito regole chiare per una stagione di successo. Il nuovo allenatore del, Antonio, ha già fatto sentire la sua presenza forte e chiara tra i giocatori azzurri. Durante il primo incontro con la squadra, avvenuto ieri,ha fissato linee guida ferree in vista del ritiro estivo a Dimaro, in Trentino, programmato a breve. Secondo quanto riportato dalla redazione di Kiss Kiss,ha avuto scambi di parole diretti con il calciatore chiave Victor Osimhen e con gli altri membri della squadra. La priorità assoluta per il tecnico, noto per i suoi successi con Juventus e Inter, è l’assenza di distrazioni durante la preparazione fisica in vista della prossima stagione calcistica.