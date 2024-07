Caldo record 11 città da bollino rosso e livello 3 di emergenza Auto casa e vestiti | come comportarsi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il meteo prevede un weekend rovente per l'Italia. Giovedì 11 luglio, settesaranno segnalate con il '' – il massimodi allerta 3, secondo il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute. Leinteressate saranno Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste. Venerdì 12 luglio, il numero dellein allerta 3 salirà a undici: Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Solo Genova e Napoli, tra i 27 capoluoghi monitorati, saranno contrassegnate da 'verde' (di allerta 0). Il resto del Paese sarà invece in allerta gialla (1) o arancione (2). L'ondata dipiù intensa del 2024 è prevista per i prossimi giorni, con temperature che potrebbero raggiungere i 43 gradi.