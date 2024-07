Caldo anomalo in Emilia Romagna le notti bollenti non danno tregua | fino a quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Bologna 10 luglio 2024 -in: ilnon permette di chiudere occhio. A meno che non si dorma con i condizionatori rigorosamente accesi. Aprire la finestra non giova a nulla, anche perché fuori non va tanto meglio. Come da previsioni le temperature continuano a esseree anzi crescono. La scorsa notte a Bologna alle 3 di notte si registravano 27 gradi, uno in più rispetto alla precedente. Che poi sono diventati 37 durante la giornata, come rilevato da Arpae. A Bologna è codice rosso per le giornate dell'11 e 12 luglio: il termometro raggiungerà picchi di 38°. Ricordiamo che i dati sono acquisiti dalle stazioni della rete idrometeorologica regionale. Anche oggi non si scherza: oltre 36° rilevati alle 16 a Bologna e Imola; 35 Ferrara, Modena e Reggio, così come inda Forlì a Cesena e nel Ravennate.