Calciomercato Lecce individuato l’obiettivo per l’attacco

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Voglia di rincorrere, nuovamente, l’importante salvezza all’interno del prossimo campionato di Serie A. Questo il grande obiettivo dei salentini in vista di un massimo torneo che ha visto salire piazze agguerrite e davvero molto ambiziose. Ildel, sapientemente condotto da Pantaleo Corvino, dovrà assicurarsi un attaccante da affidare a Luca Gotti: il preferito, in questo senso, sembra essere Mbala Nzola che alla Fiorentina non ha mai spiccato il definitivo volo. Sull’angolano c’è il forte interesse del Cagliari, ma il dirigente toscano potrebbe sfruttare i suoi agganci per strapparlo alla concorrenza dei sardi., in attesa di Nzola, Panteleo Corvino rafforza la “batteria di portieri” “Gli acquisti del? Ci siamo mossi con anticipo con i giocatori in scadenza e con altri acquisti, noi facciamo molto leva sulle idee, dobbiamo sforzarci di fare questo tipo di mercato per un calcio sostenibile dove bisogna cercare di patrimonializzare e di fare squadre giovani per dare un futuro al club.