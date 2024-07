Beach volley Gottardi Menegatti doppio sigillo a Vienna! Stop in qualificazione per le due coppie azzurre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Due partite, due vittorie e fase ad eliminazione diretta già ipotecata per Martae Valentinache hanno iniziato come meglio non si poteva l’ultimo Elite 16 prima dei Giochi Olimpici di Parigi, in programma a. Nella partita d’esordio lehanno battuto 2-0 le tedesche Kozuch/Schbneider. Nel primoo set primo tentativo di fuga dellesull’11-8, poi la rimonta delle tedesche sul 12 pari e il break questa volta decisivo di 5-1 delle italiane che si impongono con il punteggio di 21-15. Grande equilibrio nel secondo parziale con leche operano il break nel finale (19-16), si fanno annullare due set ball ma al terzo tentativo vincono 21-19. In serata la vittoria più sofferta, 2-1, con le brasiliane Thamela/Victoria.