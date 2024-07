Angela Merkel diventa detective ma è solo una serie televisiva

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’estate è tempo di sperimentazioni sulle nostre TV. Tra infinite repliche di film e programmi, c’è anche la possibilità di vedere qualchenuova. Come quella che arriverà venerdì sera su Rai2, Miss. La produzione tedesca ha una particolarità unica: il personaggio protagonista è infatti la ex premier, interpretata da Katharina Thalbach. La miniin due film televisivi da 90 minuti ciascuno, ispirata ai best seller polizieschi di David Safier, e diretto da Christoph Schnee e Torsten Wacker, parte dunque dalla domanda, che fine ha fatto la donna più potente di Germania (d’Europa) da quando ha attaccato il cancellierato al chiodo? Semplice, si è messa a risolvere gialli come Jessica Fletcher. O se preferite un paragone più teutonico, un ispettore Derrick.