Aborto scontro in Polonia tra Duda e Tusk Il presidente della Repubblica | È un omicidio non va depenalizzato

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sull’intra il, Andrzej, e il primo ministro, Donald. Oggetto del contendere, la depenalizzazione dell’interruzione volontaria di gravidanza che, nel Paese che ha dato i natali a Giovanni Paolo II, è considerata reato e consentita solo in casi eccezionali. Il primo ministro progressista ha annunciato l’approvazione di una legge di depenalizzazione che ilha respinto, dichiarando che non sarà mai promulgata. Le parole di: “L’è un crimine” Ilpolacco Andrzejha dichiarato che non firmerà la legge sulla depenalizzazione dell’fino alla dodicesima settimana di gravidanza. Lo ha detto in un’intervista all’emittente “Tvn24” realizzata a Washington, dove il capo dello Stato polacco si è trovato a partecipare al verticeNato.