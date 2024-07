Tracciabilità Prato anticipa l’Europa Passaporto digitale per i tessuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024)Il nuovo regolamento europeo sulla Progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili (ESPR) stabilisce che ogni prodotto tessile venduto nell’Unione dovrà avere un: la dateline è il 2030. E c’è chi nel distretto pratese, come annunciato già nel convegno QN Distretti al Museo del Tessuto, ha bruciato le tappe ed in sinergia ha creato in anticipo questo strumento innovativo, che traccia il tessuto o il capo dalla produzione allo smaltimento. Protagoniste del passo nel futuro sono cinque aziende pratesi che hanno adottato 4trace, il Digital Textile Passport by 4sustainability: Lanificio Bigagli, Fortex, Fratelli Balli, Mario Bellucci, Manifattura Tessile Risaliti. In attesa del pronunciamento sulle modalità per dotare capi e accessori di undi prodotto, alcune aziende della filiera già impegnate in percorsi autonomi di sviluppo sostenibile si sono portate avanti col Digital Textile Passport.