Olimpiadi Parigi 2024 basket 3×3 | calendario programma orari e tv di tutte le gare

(Di martedì 9 luglio 2024) Il calendario e il programma completo del basket 3×3 alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo l'esordio nel basket a cinque nell'ultima edizione di Tokyo, il dinamico sport urbano torna di scena nella capitale francese con i due tornei, maschile e femminile, a La Concorde Stadium 1 dal 30 luglio al 5 agosto. Purtroppo, l'Italia non sarà ai nastri di partenza in questo sport.IN TV – I canali Rai e Raisport trasmetteranno in chiaro i Giochi di Parigi 2024, in alternativa sarà possibile seguire il calcio e tutti gli altri sport su Discovery+, che metterà a disposizione degli abbonati ben 10 canali live per questa manifestazione. IL CALENDARIO DEL BASKET 3X3 (in grassetto le partite che assegnano le medaglie) MARTEDÌ 30 LUGLIO Ore 17:30 – Fase a gironi femminile Germania-Stati Uniti Ore 18:00 – Fase a gironi femminile Australia-Canada Ore 18:35 – Fase a gironi maschile Lettonia-Lituania Ore 19:05 – Fase a gironi maschile Cina-Paesi Bassi Ore 21:00 – Fase a gironi femminile Spagna-Azerbaijan Ore 21:30 – Fase a gironi femminile Francia-Cina Ore 22:05 – Fase a gironi maschile Polonia-Francia Ore 22:35 – Fase a gironi maschile Serbia-Stati Uniti MERCOLEDÌ 31 LUGLIO Ore 17:30 – Fase a gironi femminile Germania-AustraliaOre 18:00 – Fase a gironi femminile Canada-Cina Ore 18:35 – Fase a gironi maschile Lettonia-Paesi Bassi Ore 19:05 – Fase a gironi maschile Serbia-Cina Ore 21:00 – Fase a gironi femminile Francia-Spagna Ore 21:30 – Fase a gironi femminile Stati Uniti-Azerbaijan Ore 22:05 – Fase a gironi maschile Lituania-Francia Ore 22:35 – Fase a gironi maschile Stati Uniti-Polonia GIOVEDÌ 1 AGOSTO Ore 9:00 – Fase a gironi femminile Cina-Australia Ore 9:00 – Fase a gironi femminile Germania-Canada Ore 10:05 – Fase a gironi maschile Paesi Bassi-Serbia Ore 10:35 – Fase a gironi maschile Cina-Lettonia Ore 12:30 – Fase a gironi femminile Spagna-Azerbaijan Ore 13:00 – Fase a gironi femminile Stati Uniti-Australia Ore 13:35 – Fase a gironi maschile Lituania-Polonia Ore 14:05 – Fase a gironi maschile Paesi Bassi-Francia Ore 18:00 – Fase a gironi femminile Cina-SpagnaOre 18:30 – Fase a gironi femminile Germania-Azerbaijan Ore 19:05 – Fase a gironi maschile Stati Uniti-Lituania Ore 19:35 – Fase a gironi maschile Cina-Polonia Ore 21:30 – Fase a gironi femminile Spagna-Stati Uniti Ore 22:00 – Fase a gironi femminile Canada-Francia Ore 22:35 – Fase a gironi maschile Serbia-Francia Ore 23:05 – Fase a gironi maschile Stati Uniti-Lettonia VENERDÌ 2 AGOSTO Ore 9:00 – Fase a gironi femminile Cina-Germania Ore 9:30 – Fase a gironi femminile Australia-Azerbaijan Ore 10:05 – Fase a gironi maschile Lituania-Cina Ore 10:35 – Fase a gironi maschile Polonia-Paesi Bassi Ore 12:30 – Fase a gironi femminile Australia-Spagna Ore 13:00 – Fase a gironi femminile Stati Uniti-Francia Ore 13:35 – Fase a gironi maschile Paesi Bassi-Lituania Ore 14:05 – Fase a gironi maschile Francia-Lettonia Ore 17:30 – Fase a gironi femminile Azerbaijan-Cina Ore 18:00 – Fase a gironi femminile Stati Uniti-Canada Ore 18:35 – Fase a gironi maschile Francia-Stati Uniti Ore 19:05 – Fase a gironi maschile Lettonia-Serbia Ore 21:00 – Fase a gironi femminile Canada-Spagna Ore 21:30 – Fase a gironi femminile Francia-Germania Ore 22:05 – Fase a gironi maschile Serbia-Polonia Ore 22:35 – Fase a gironi maschile Cina-Stati Uniti SABATO 3 AGOSTO Ore 17:30 – Fase a gironi femminile Azerbaijan-Canada Ore 18:00 – Fase a gironi femminile Spagna-Germania Ore 18:35 – Fase a gironi femminile Francia-Australia Ore 19:05 – Fase a gironi femminile Cina-Stati Uniti Ore 21:30 – Quarti di finale femminile Ore 22:05 – Quarti di finale femminile DOMENICA 4 AGOSTO Ore 17:30 – Fase a gironi maschile Francia-Cina Ore 18:00 – Fase a gironi maschile Polonia-Lettonia Ore 18:35 – Fase a gironi maschile Lituania-Serbia Ore 19:05 – Fase a gironi maschile Stati Uniti-Paesi Bassi Ore 21:30 – Quarti di finale maschile Ore 22:05 – Quarti di finale maschile LUNEDÌ 5 AGOSTO Ore 17:30 – Prima semifinale femminile Ore 18:00 – Prima semifinale maschile Ore 18:30 – Seconda semifinale femminile Ore 19:00 – Seconda semifinale maschileOre 21:00 – FINALE BRONZO femminile Ore 21:30 – FINALE BRONZO maschile Ore 22:05 – FINALE ORO femminile Ore 22:35 – FINALE ORO maschile