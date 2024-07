CESANO MADERNO Monza-Brianza Incendio in una casa di corte 2 persone gravi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Alle 9 circa di questa mattina è divampato unin corso Roma. Panico dei residenti che hanno allertato i soccorsi. I vigili del fuoco sono accorsi per liberare dueche vivono nelladial primo piano. Sarebbero una donna anziana e un 52enne. La donna parrebbe in condizioni molto. Le cause ancora in corso di accertamento, Il fuoco si è rapidamente propagato e in questo momento è presente un maxi-dispiegamento di forze dell’ordine per prestare soccorso. A sirene spiegate sono prontamente accorsi gli agenti della Polizia Locale di- anche per bloccare l’arteria del centro die per fare passare i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco di, insieme ai Carabinieri. L’operazione di spegnimento è ancora in corso, il personale del 118 ha trasportato le dueintrappolate nellain codice rosso in ospedale.