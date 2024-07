Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) Ilè iniziato ufficialmente il 1, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Mario Hermoso si raffredda come pista, l’età e il prezzo non convincono pienamente Oaktree. Jakub Kiwior è il nome che attrae di più, viene dall’Arsenal e una formula come il prestito con diritto di riscatto potrebbe essere accettata. Ladi serata è l’esse anche per Ricardo Rodriguez, difensore svincolato dal Torino ed ex Milan. Oggi inoltre l’ha ufficializzato l’acquisto di Luka Topalovic dal Domzale.