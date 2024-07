Avremo una verità storica sul Covid o resterà invisibile? Sul piano pandemico servono risposte

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Nell’udienza del 5 luglio a Roma il magistrato si è preso 90 giorni di tempo per rispondere e farci conoscere laprocessuale. Questo grazie all’opposizione alla richiesta di archiviazione nel processo per la mancanza delpresentata dai parenti delle vittime delriuniti nella associazione sereniesempreuniti di cui mi onoro di essere stato nominato membro del Consiglio Direttivo da qualche giorno. Spero che laprocessuale sia messa a fuoco e nessuno possa continuare a pensare che “è andato tutto bene” in modo da farla diventare. Forse la presenza di avvocati famosi per la difesa può dare il senso del passaggio dall’indifferenza dell’udienza di giugno con la maggior preoccupazione di questa ultima.