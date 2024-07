Amore mi vuoi sposare? La proposta in riva al mare finisce malissimo Da momento romantico a momento choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Cosa può andare storto in una romanticadi matrimonio inal? La cornice bagnata dal sole, lo sciabordio delle onde, gli occhi della tua amata che ti guardano mentre tu le chiedi la mano donandole l'anello. Sembra tutto perfetto, un sogno che si avvera. Il coronamento di unbellissimo. Poi, però, succede qualcosa che rovina tutto. Dopo il fatidico e tanto atteso sì i due innamorati, infatti, decidono di fare un bel bagno. Solo che quando escono dall'anello non è più sull'anulare, è scomparso. E dove è finito? Ovviamente in acqua, anzi nell'oceano. E lì la storia da romantica diventa un'avventura: inizia la ricerca dell'anello.