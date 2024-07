Toti ai domiciliari udienza Riesame terminata | i giudici si riservano decisione tra un paio di giorni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) La Spezia, 8 luglio 2024 – Dopo circa un'ora e mezza didavanti al, isi sono riservati sullaper la revoca degli arrestia cui è sottoposto dallo scorso 7 maggio il presidente della regione Liguria Giovanni. Il governatore non era presente. Laarriverà dunque in undi. “Ho ribadito le richieste di questa difesa - ha spiegato l'avvocato Stefano Savi - perché per noi non sussistono più i requisiti di questa misura o, quanto meno, lo sono adesso in forma attenuata. La procura ha insistito nella sua posizione e cioè che il governatore deve rimanere ai”. Il legale ha chiesto in via principale la revoca della misura e in via subordinata l'obbligo di dimora ad Ameglia o il divieto di dimora a Genova.