Sport in tv oggi lunedì 8 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) Quest’, la nuova settimana si apre con una giornata che non presenta tantiivi di rilievo. Riflettori puntati dunque su Wimbledon, che vedrà lo svolgimento degli ultimi ottavi di finale nei tabelloni di singolare e doppio tra uomini e donne. Italia protagonista con Lorenzo Musetti e la coppia di doppio formata da Errani/Paolini. Il toscano se le vedrà con il bombardiere francese Giovanni Mpetshi Perricard per andare alla ricerca del suo primo quarto in uno Slam, mentre il binomio toscano-romagnolo dovrà superarsi per battere le fortissime americane Gauff/Pegula. Prevista inoltre la seconda tappa del Giro d’Italia femminile di ciclismo, con Elisa Longo Borghini maglia rosa dopo il successo nella cronometro inaugurale.