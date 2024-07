Quell’opera non è a impatto zero Salviamo il Bosco delle Querce

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024) Mercoledì saranno passati 48 anni dall’incidente all’Icmesa. Era il 10 luglio del 1976 quando una nube di diossina avvelenò l’aria e la vita degli abitanti della zona. Da allora i cittadini non hanno mai smesso di lottare, per avere giustizia e per ripulire il loro territorio. Comitati e gruppi ambientalisti (nella foto) si sono mobilitati, nei decenni. Per non dimenticare. Sarà così anche mercoledì alle 20.15. Appuntamento al Muro dell’Icmesa per una visita guidata ai luoghi della memoria, partendo da ciò che resta della azienda che causò il gravissimo danno ambientale del 1976, per arrivare aldi Seveso e Meda, luogo restituito al verde grazie a un impegnativo lavoro di bonifica e di ricostruzione naturalistica, oggi minacciato nuovamente e sacrificato per due ettari al passaggio di Pedemontana.