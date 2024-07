Ora una squadra al top

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) A Riccardo Fedi, prima di addestrarlo a dire "babbo" e "mamma", insegnarono "forza Prato" grazie al padre Gino, deceduto alcuni anni fa e ricordato da tutto l’entourage del Prato come persona disponibile sempre. Lo accompagnava alle partite del Prato che fosse tempo bello o tramontana a sostenere il "biancazzurro che il cielo ci ha donato/col grido appassionato Forza Prato", come cantava Rodolfo Baccini nell’inno dell’avvio gara. Al figlio Riccardo, stessa affabilità e socievolezza del padre con un po’ di guasconeria in più da pratese sino al midollo, sono rimasti impressi i mille episodi di unaallora seguitissima a costo di doversi sobbarcare anche trasferte per partite da cardiopalma. "Quando il Prato chiamava all’appello non mancavamo mai – racconta – Ancora di più dopo il 2011 quando decisi di abbandonare il tessuto che non tirava più.