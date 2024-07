La pizzeria a conduzione familiare che ha portato la tonda di qualità in Brianza | la storia di Cristian Marasco

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 8 luglio 2024) Non si può certo dire che sia stata un’infatuazione passeggera per l’arte bianca quella che ha contagiato un giorno lontano, della Grotta Azzurra di Merate (LC). Il pizzaiolo brianzolo, di origini campane, non ha ancora 47 anni, più di trenta dei quali li ha trascorsi al forno a legna della storica insegna di famiglia. E se scherzando (ma non troppo)si lascia sorprendere dicendo (più volte): «di qui mi porteranno via solo da morto», questo suo umorismo un po’ macabro non deve ingannare. Perché a dominare, da queste parti, è una creatività vitale e inesausta che ha, di recente, all’apertura di GranAria: poco distante dalla, è un panificio di«nato con l’obiettivo d’introdurre “aria nuova” nel mondo del pane» ed è già entrato quest’anno nella guida Pane e Panettieri d’Italia del Gambero Rosso con il riconoscimento dei due pani.