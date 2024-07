La differenza tra un servizio di streaming e una audio library

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ci sono due concetti che emergono con particolare chiarezza all’interno del parere del Consiglio di Stato sul ricorso (vinto) da Meta nei confronti della sentenza del TAR sull’ormai atavica vicenda del contenzioso aperto sulle trattative di rinnovo del contratto di licenza con SIAE (Società Italiana Autori ed Editori). Si parla, in particolare, di unasostanziale tra due concetti:di. È proprio su questa distinzione che potrebbe far forza l’azienda di Zuckerberg nel corso della prossima trattativa. LEGGI ANCHE > Il colpo di scena nel braccio di ferro Meta-SIAE Nel suo parere, il Consiglio di Stato ha bocciato l’impianto accusatorio mosso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (e confermato dal Tar del Lazio nell’ottobre scorso con la sentenza 16069/2023) in cui – di fatto – si sosteneva che Meta operasse un abuso di dipendenza economica nei confronti della Società Italiana Autori ed Editori.