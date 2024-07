Kim per la difesa dell’Inter? In Germania smentiscono! Volontà diversa – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) Negli ultimi giorni, il nome di Kim Min-jae è stato al centro di numerose voci di mercato, che lo vedevano come possibile nuovo rinforzo per la. I colleghi di Sky Sport Deutschland peròqueste voci, spiegando anche il motivo. I MOTIVI NEL NO – Nelle ultime ore si era fatto anche il nome di Kim, ex difensore del Napoli attualmente al Bayern Monaco, come possibile rinforzoin caso di cessione di Stefan de Vrij che piace tanto in Arabia Saudita. Queste speculazioni, secondo Sky Sport, sono del tutto infondate. Il difensore sudcoreano, infatti, non ha intenzione di lasciare il Bayern Monaco, dove si è trasferito recentemente e ha un contratto valido fino al 2028. Nonostante le voci insistenti, sembra che il difensore sia pienamente soddisfatto della sua esperienza ine voglia continuare a crescere con la maglia del club tedesco.