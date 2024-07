Hera investe nelle persone e sigla un patto del buon lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024)FIRMA E PRESENTA, assieme a tutte le sigle sindacali, un nuovoper il. Il Gruppo, infatti, disegna un modello di impresa del futuro e lo fa dopo un lungo percorso di concertazione con le organizzazioni sindacali. Ildelè un documento ampio e programmatico, inedito nel panorama del settore in Italia, firmato da, dal Coordinamento Rsu del Gruppoe dalle Segreterie Nazionali e Regionali di Filctem e FP Cgil, Femca, Fit e Flaei Cisl, Uiltec e Uiltrasporti Uil, Fiadel e Cisal Federenergia. Ma il Gruppo, dove lavorano oggi 10mila, sul fronte dele delle politiche di sostenibilità ha molto da dire, come spiega il suo presidente esecutivo, Cristian Fabbri (nella foto sopra). Presidente, perché ildelè importante per il futuro delle relazioni industriali e cosa vi ha spinto arlo? "In un contesto sfidante come quello attuale, in cui i valori fondamentali delrischiano di essere messi in secondo piano, abbiamo deciso di ripartire dalle basi solide di quanto già sviluppato dal Grupponel corso degli anni per far evolvere ulteriormente i nostri standard di riferimento e costruire nel tempo un nuovo modello di partecipazione insieme alle organizzazioni sindacali.